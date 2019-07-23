0358 nerenin telefon numarası? 0358 kodu nerenin?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0358 telefon numarası kaç? 358 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Amasya ilçeleri arasında Merzifon, Suluova, Taşova, Gümüşhacıköy, Göynücek ve Hamamözü yer alıyor.

0358 TELEFON KODU AMASYA'NIN

Plaka numarası 05 olan Amasya'nın telefon kodu 0357.

Yani sizi 0358 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Amasya'dan arıyor demektir.