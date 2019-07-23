0416 nerenin telefon numarası? 416 nerenin kodu?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0416 telefon numarası kaç? 416 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Adıyaman ilinde 9 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerin isimleri Besni, Gölbaşı, Samsat, Çelikhan, Kahta, Sincik, Gerger, Merkez ve Tut'tur.

0416 TELEFON KODU ADIYAMAN'IN

Plaka numarası 02 olan Adıyaman'ın il telefon kodu da 416

Yani sizi 0416 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Adıyaman'dan sizi arıyor demektir.