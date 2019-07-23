0466 nerenin telefon numarası? 0466 nerenin kodu?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0466 telefon numarası kaç? 466 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Artvin'in ilçeleri arasında Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat ve Yusufeli yer alıyor.

0466 TELEFON KODU ARTVİN'İN

Plaka numarası 08 olan Artvin'in il telefon kodu da 466...

Yani sizi 0466 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Artvin'den arıyor demektir.