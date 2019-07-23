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? 472 nerenin kodu?

Bilinmeyen telefon çağrıları hakkında bireyler büyük problemler yaşayabiliyor. Bu aşamada ? 472 nerenin kodu? araştırmaları da en fazla merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde il il telefon kodlarını inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.7.2019 15:04
0472 nerenin telefon numarası? 472 nerenin kodu?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0472 telefon numarası kaç? 472 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Ağrı ilinin ilçeleri Merkez, Patnos, Doğubayazıt, Diyadin, Eleşkirt, Tutak, Taşlıçay ve Hamur olarak dikkat çekiyor.

0472 TELEFON KODU AĞRI'NIN

Plaka numarası 04 olan Ağrı'nın il telefon kodu 0472.

Yani sizi 0472 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Ağrı'dan arıyor demektir.

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0472 nerenin telefon numarası? 472 nerenin kodu?
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