0472 nerenin telefon numarası? 472 nerenin kodu?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0472 telefon numarası kaç? 472 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Ağrı ilinin ilçeleri Merkez, Patnos, Doğubayazıt, Diyadin, Eleşkirt, Tutak, Taşlıçay ve Hamur olarak dikkat çekiyor.

0472 TELEFON KODU AĞRI'NIN

Plaka numarası 04 olan Ağrı'nın il telefon kodu 0472.

Yani sizi 0472 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Ağrı'dan arıyor demektir.