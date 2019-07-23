Bizans Oyunları filminin konusu nedir? Bizans Oyunları filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Bizans Oyunları filmi bu akşam Show Tv ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Komedi türündeki Türk filmi Bizans Oyunları'nın konusu nedir? Bizans Oyunları filmi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ayrıntılar..

BİZANS OYUNLARI FİLMİNİN KONUSU

Güney Amerika'nın sıcağından ve Rio Karnavalı'nın gürültüsünden kendilerine gına gelen Mayalar, tası tarağı toplayıp taşının toprağının altın olduğunu duydukları Anadolu'ya göç edip Bağcılar civarına yerleşirler. Yeni yerleştikleri bu bereketli topraklarda Türk boyları ile kaynaşarak Güney Amerika'nın tekniğini Anadolu'nun kültürüyle birleştiren Mayalar, zamanla bilimde, sanatta, teknolojide ve Sudoku'da gösterdikleri üstün başarı ile komşuları olan Bizans'ın dikkatini ve nefretini üzerlerine çekmekten kurtulamazlar.

Her ne kadar Bizans'ın dost canlısı ve barışsever Kralı 3. Klitor gerçek bir Maya hayranı olsa da, karısı 5. Klitorya ve kardeşi Muhteris, Mayalar'ın yükselişini durdurmak için ortalama bir televizyon dizisinin bir sezonunda rastlanacak entrikayı birleştirip haince bir plan yaparlar. Plana göre Klitorya ve kayınçosu Muhteris, önce Klitor'u ortadan kaldıracak, ardından da Mayaların bütün kadınlarını kaçırıp Bizans zindanlarına atacaktır. Bu şekilde Bizanslılar Maya kadınlarıyla soylarını ıslah ederken Bizans erkekleri de "yalnızlık Allah'a mahsus" deyip çevre kabilelerin düşük profilli kadınlarıyla birleşecek ve Mayalar'ın kusursuz genleri zamanla sıradan DNA'lara dönüşecektir.

BİZANS OYUNLARI FİLMİ OYUNCU KADROSU

Tolgahan Sayışman

Murat Dalkılıç

Tuvana Türkay

Gürkan Uygun