Canevim 9.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Canevim 8.son bölüm tek parça ve kesintisiz izle!

Ekranların fenomen dizisi Canevim 8.bölümüyle yayınlandı. ATV'nin sevilen dizisi son bölümde şok gelişmeler yaşandı. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler son bölüm izleme linkini araştırıyor. Dün akşamki bölümde Vakfın davetinde yaşananlardan sonra Ömer'in, Ceylan için aldığı evi satışa çıkarması her şeyin gerçekten bittiğini gösterir. Peki Canevim 9.yeni bölüm fragmanı yayında mı? İşte Canevim 8.bölüm tek parça izleme linki sizlerle…

CANEVİM 9.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Canevim 9.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

CANEVİM 8.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vakfın davetinde yaşananlardan sonra Ömer'in, Ceylan için aldığı evi satışa çıkarması her şeyin gerçekten bittiğini gösterir. Sezgin ve Elvan, kötü sona engel olmak için onları barıştırmaya çalışırken bunun pek de kolay olmayacağını fark edeceklerdir.

Taylan'ın tüm davetliler önünde saldırıya uğraması, üstüne üstlük durumdan çok da rahatsız görünmemesi Feryal için bardağı taşıran son damla olur. Ceylan'dan sonsuza kadar kurtulmak isteyen Feryal, bir yandan Taylan'ı korumak bir yandan da Ömer ve Ceylan arasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak zorundadır.

Taylan ise Simla'yı da içine çektiği oyunla, Ceylan'a yaklaşmasının daha kolay olacağını fark etmiştir. Atölyede işe başlayan Elvan'ın uzun süredir kapalı olan telefonuna ihtiyaç duyması, geçmişi ve ailesiyle ilgili korkularını gün yüzüne çıkarır. Müjgan ise davette tanıştığı Yener'le buluşurken, yanlış anlaşılmalara engel olamaz.