Dün akşam Kanal D ekranlarına gelen 2014 yapımı El Nino filmi oldukça beğenildi. Aksiyon, gerilim ve dram türlerini bir arada barındıran filmin yönetmen koltuğunda Daniel Monzon oturuyor. Peki El Nino filminin konusu nedir? El Nino oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar..

EL NİNO FİLMİNİN KONUSU

Nino, İspanya'nın Cebelitarık sınırında yer alan La Linea de la Concepcion bölgesinde tekne tamiriyle hayatını idame ettiren bir gençtir. Arkadaşı Compi ile gittikleri bir partide Halil adında bir gençle tanışırlar. Halil'in amcası Rachid uyuşturucu taciridir ve Nino kısa yoldan zengin olma düşüncesiyle Afrika'dan, İspanya'ya teknelerle gelen uyuşturucu için kuryelik yapmayı kabul eder. Ancak, uyuşturucuyla yıllardır mücadele eden Jesus'un dikkatini çekmeye başlaması, başını ciddi şekilde belaya sokması anlamına da gelecektir.

El Nino filmi bu akşam saat 22:45'te Kanal D ekranlarında olacak..

EL NİNO OYUNCU KADROSU

Luis Tosar

Jesus Castro

Eduard Fernandez

Sergi Lopez

Barbara Lennie

Saed Chatiby

Jesus Carroza