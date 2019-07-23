Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > El Nino filminin konusu nedir? El Nino oyuncu kadrosunda kimler var?

filminin konusu nedir? oyuncu kadrosunda kimler var?

2014 yapımı aksiyon, gerilim ve dram türlerindeki filminin konusu araştırılmaya başlandı. Dün akşam seyircisi ile buluşan filminin yönetmen koltuğunda oturuyor. Tekne tamiriyle hayatını geçindiren bir gencin hikayesini izleyeceğimiz nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 23.7.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 10:10
El Nino filminin konusu nedir? El Nino oyuncu kadrosunda kimler var?

Dün akşam Kanal D ekranlarına gelen 2014 yapımı El Nino filmi oldukça beğenildi. Aksiyon, gerilim ve dram türlerini bir arada barındıran filmin yönetmen koltuğunda Daniel Monzon oturuyor. Peki El Nino filminin konusu nedir? El Nino oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar..

EL NİNO FİLMİNİN KONUSU

Nino, İspanya'nın Cebelitarık sınırında yer alan La Linea de la Concepcion bölgesinde tekne tamiriyle hayatını idame ettiren bir gençtir. Arkadaşı Compi ile gittikleri bir partide Halil adında bir gençle tanışırlar. Halil'in amcası Rachid uyuşturucu taciridir ve Nino kısa yoldan zengin olma düşüncesiyle Afrika'dan, İspanya'ya teknelerle gelen uyuşturucu için kuryelik yapmayı kabul eder. Ancak, uyuşturucuyla yıllardır mücadele eden Jesus'un dikkatini çekmeye başlaması, başını ciddi şekilde belaya sokması anlamına da gelecektir.

El Nino filmi bu akşam saat 22:45'te Kanal D ekranlarında olacak..

EL NİNO OYUNCU KADROSU

Luis Tosar

Jesus Castro

Eduard Fernandez

Sergi Lopez

Barbara Lennie

Saed Chatiby

Jesus Carroza

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
El Nino filminin konusu nedir? El Nino oyuncu kadrosunda kimler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN