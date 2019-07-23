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? Bozcaada vapuru nerede?

Tatil rotaları arasındaki en dikkat çekici ve en eğlenceli yerlerden biri kuşkusuz Bozcaada. Tatil için tercih edecekler ? sorusunun cevabını araştırıyor. Çanakkale iline bağlı Bozcaada; , , , Habbele Plajı, gibi müthiş detaylarıyla adeta bireyleri büyülüyor...

Giriş Tarihi: 23.7.2019 16:17
İstanbul'dan Bozcaada'ya nasıl gidilir? Bozcaada vapuru nerede?

İstanbul'dan çıkış yapacak vatandaşların Tekirdağ yolunu kullanmaları daha mantıklı. Büyükçekmece üzerinden Silivri istikametine doğru hareket edildiğinde Marmara Ereğlisi, Keşan, Tekirdağ ve daha sonra Gelibolu'ya varılacak. Gelibolu Eceabat'tan arabalı vapura binildiğinde Çanakkale kordonuna çıkılacak.

Çanakkale'den sonra da Ezine tabelaları takip edilecek Geyikli kasabasına varılacak. Geyikli kasabasına geldiğinizde isterseniz limanda aracınızı bırakarak devam edebilir isterseniz otomobilinizle Bozcaada'ya geçebilirsiniz.

Bozcaada'da Ayazma Plajı, Akvaryum Koyu, Polente Feneri ve Beylik Plajı gibi turistik yerlere gitmek için araç gerekli olsa da ada içerisinde motorsiklet kiralamaları da yaygın. Mutlaka Geyikli - Bozcaada arası feribot seferlerinin saatlerini detaylıca incelemeniz gerekmektedir.

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İstanbul'dan Bozcaada'ya nasıl gidilir? Bozcaada vapuru nerede?
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