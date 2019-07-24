0224 alan kodu nerenin? 0224 nerenin telefon numarası?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0224 telefon numarası kaç? 224 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Bursa'nın ilçeleri arasında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Mudanya, Gürsu, Karacabey, Orhangazi, Kestel, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık yer alıyor.

0224 TELEFON KODU BURSA'NIN

Plaka numarası 16 olan Bursa'nın telefon alan kodu 0224.

Yani sizi 0224 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Bursa'dan arıyor demektir.