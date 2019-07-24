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? 0224 nerenin telefon numarası?

Bilinmeyen telefon çağrıları konusunda birçok vatandaş problem yaşıyor. Bu aşamada 0224 nerenin telefon numarası? 0224 nerenin kodu? araştırmaları da en fazla merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde il il telefon kodlarını inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.7.2019 15:39
0224 alan kodu nerenin? 0224 nerenin telefon numarası?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0224 telefon numarası kaç? 224 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Bursa'nın ilçeleri arasında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Mudanya, Gürsu, Karacabey, Orhangazi, Kestel, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık yer alıyor.

0224 TELEFON KODU BURSA'NIN

Plaka numarası 16 olan Bursa'nın telefon alan kodu 0224.

Yani sizi 0224 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Bursa'dan arıyor demektir.

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0224 alan kodu nerenin? 0224 nerenin telefon numarası?
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