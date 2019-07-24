0228 alan kodu nerenin? 0228 nerenin telefon numarası?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0228 telefon numarası kaç? 228 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Bilecik'in ilçeleri arasında Bozüyük, Osmaneli, Söğüt, Gölpazarı, Pazaryeri, İnhisar, Yenipazar yer alıyor.

0228 TELEFON KODU BİLECİK'İN

Plaka numarası 11 olan Bilecik'in telefon alan kodu 0228.

Yani sizi 0228 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Bilecik'ten arıyor demektir.