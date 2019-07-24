0248 alan kodu nerenin? 0248 nerenin telefon numarası?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0248 telefon numarası kaç? 248 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Burdur'un ilçeleri arasında Bucak, Gölhisar, Yeşilova, Çavdır, Tefenni, Ağlasun, Karamanlı, Altınyayla, Çeltikçi ve Kemer yer alıyor.

0248 TELEFON KODU BURDUR'UN

Plaka numarası 15 olan Burdur'un telefon alan kodu 0248

Yani sizi 0248 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Burdur'dan arıyor demektir.