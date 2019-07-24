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? 0256 nerenin telefon numarası?

Bilinmeyen telefon çağrıları konusunda birçok vatandaş problem yaşıyor. Bu aşamada 0256 nerenin telefon numarası? 0256 nerenin kodu? araştırmaları da en fazla merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde il il telefon kodlarını inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.7.2019 13:03
0256 alan kodu nerenin? 0256 nerenin telefon numarası?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0256 telefon numarası kaç? 256 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Aydın'ın ilçeleri arasında Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Efeler, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar yer alıyor.

0256 TELEFON KODU AYDIN'IN

Plaka numarası 09 olan Artvin'in il telefon kodu da 0256

Yani sizi 0256 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Aydın'dan arıyor demektir.

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0256 alan kodu nerenin? 0256 nerenin telefon numarası?
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