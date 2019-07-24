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? 0258 nerenin telefon numarası?

Bilinmeyen telefon çağrıları konusunda birçok vatandaş problem yaşıyor. Bu aşamada 0258 nerenin telefon numarası? 0258 nerenin kodu? araştırmaları da en fazla merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde il il telefon kodlarını inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.7.2019 16:31
0258 alan kodu nerenin? 0258 nerenin telefon numarası?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0258 telefon numarası kaç? 258 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Denizli'nin ilçeleri arasında Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Buldan, Bozkurt, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas var.

0258 TELEFON KODU DENİZLİ'NİN

Plaka numarası 19 olan Denizli'nin telefon alan kodu 0258

Yani sizi 0258 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Denizli'den arıyor demektir.

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0258 alan kodu nerenin? 0258 nerenin telefon numarası?
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