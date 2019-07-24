0266 alan kodu nerenin? 0266 nerenin telefon numarası?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0266 telefon numarası kaç? 266 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Balıkesir'in ilçeleri arasında Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk yer alıyor.

0266 TELEFON KODU BALIKESİR'İN

Plaka numarası 10 olan Balıkesir'in il telefon kodu da 0266

Yani sizi 0266 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Balıkesir'den arıyor demektir.