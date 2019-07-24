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? 0284 nerenin telefon numarası?

Bilinmeyen telefon çağrıları konusunda birçok vatandaş problem yaşıyor. Bu aşamada 0284 nerenin telefon numarası? 0284 nerenin kodu? araştırmaları da en fazla merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde il il telefon kodlarını inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.7.2019 16:43
0284 alan kodu nerenin? 0284 nerenin telefon numarası?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0284 telefon numarası kaç? 284 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Edirne'nin ilçeleri arasında Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu ve Uzunköprü yer almaktadır.

0284 TELEFON KODU EDİRNE'NİN

Plaka numarası 22 olan Edirne'nin telefon alan kodu 0284.

Yani sizi 0284 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Edirne'den arıyor demektir.

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0284 alan kodu nerenin? 0284 nerenin telefon numarası?
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