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? 0364 nerenin telefon numarası?

Bilinmeyen telefon çağrıları konusunda birçok vatandaş problem yaşıyor. Bu aşamada 0364 nerenin telefon numarası? 0364 nerenin kodu? araştırmaları da en fazla merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde il il telefon kodlarını inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.7.2019 16:25 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 16:29
0364 alan kodu nerenin? 0364 nerenin telefon numarası?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0364 telefon numarası kaç? 364 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Çorum'un ilçeleri arasında Sungurlu, Osmancık, İskilip, Alaca, Bayat, Kargı, Mecitözü, Ortaköy, Uğurludağ, Dodurga, Laçin ve Boğazkale yer alıyor.

0364 TELEFON KODU ÇORUM'UN

Plaka numarası 19 olan Çorum'un elefon alan kodu 0364

Yani sizi 0364 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Çorum'dan arıyor demektir.

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0364 alan kodu nerenin? 0364 nerenin telefon numarası?
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