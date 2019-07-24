0374 alan kodu nerenin? 0374 nerenin telefon numarası?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0374 telefon numarası kaç? 374 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Bolu'nun ilçeleri arasında Gerede, Mudurnu, Göynük, Mengen, Yeniçağa, Dörtdivan, Seben ve Kıbrıscık yer alıyor.

0374 TELEFON KODU BOLU'NUN

Plaka numarası 14 olan Bolu'nun telefon alan kodu 0374

Yani sizi 0374 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Bolu'dan arıyor demektir.