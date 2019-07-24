0376 alan kodu nerenin? 0376 nerenin telefon numarası?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0376 telefon numarası kaç? 376 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Çankırı ilçeleri arasında Çankırı ilçeleri arasında Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Merkez, Orta, Şabanözü ve Yapraklı yer alıyor.

0376 TELEFON KODU ÇANKIRI'NIN

Plaka numarası 18 olan Çankırı'nın telefon alan kodu 0376.

Yani sizi 0376 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Çankırı'dan arıyor demektir.