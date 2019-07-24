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? 0412 nerenin telefon numarası?

Bilinmeyen telefon çağrıları konusunda birçok vatandaş problem yaşıyor. Bu aşamada 0412 nerenin telefon numarası? 0412 nerenin kodu? araştırmaları da en fazla merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde il il telefon kodlarını inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.7.2019 16:36
0412 alan kodu nerenin? 0412 nerenin telefon numarası?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0412 telefon numarası kaç? 412 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Diyarbakır'ın ilçeleri arasında Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur ve Yenişehir yer alıyor.

0412 TELEFON KODU DİYARBAKIR'IN

Plaka numarası 21 olan Diyarbakır'ın telefon alan kodu 0412

Yani sizi 0412 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Diyarbakır'dan arıyor demektir.

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0412 alan kodu nerenin? 0412 nerenin telefon numarası?
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