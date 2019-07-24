0426 alan kodu nerenin? 0426 nerenin telefon numarası?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0426 telefon numarası kaç? 426 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Bingöl'ün ilçeleri arasında Genç, Solhan, Karlıova, Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere yer alıyor.

0426 TELEFON KODU BİNGÖL'ÜN

Plaka numarası 12 olan Bilecik'in telefon alan kodu 0426

Yani sizi 0426 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Bingöl'den arıyor demektir.