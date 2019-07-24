0434 alan kodu nerenin? 0434 nerenin telefon numarası?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0434 telefon numarası kaç? 434 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Bitlis'in ilçeleri arasında Tatvan, Güroymak, Ahlat, Hizan, Mutki ve Adilcevaz yer alıyor.

0434 TELEFON KODU BİTLİS'İN

Plaka numarası 13 olan Bitlis'in telefon alan kodu 0434

Yani sizi 0434 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Bitlis'ten arıyor demektir.