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ne zaman başlayacak? 2019 Behzat Ç yeni sezon bölümleri nasıl ve nereden izlenir?

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı . Bir Ankara Polisiyesi, 6 yıl sonra yeni sezon bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir dönem ekranlarda büyük ilgi gören dizi, Ankara Cinayet Büro'da ekibinin maceralarıyla kaldığı yerden devam edecek. Bu doğrultuda da, Behzat Ç'nin ilk bölümün ne zaman yayınlanacağı ve nereden izleneceği oldukça merak konusu. Peki, Behzat Ç yeni sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. yeni bölüm nasıl ve nereden izlenir? Haberimizin detaylarında merak edilen detaylara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.7.2019 16:58
Behzat Ç ne zaman başlayacak? 2019 Behzat Ç yeni sezon bölümleri nasıl ve nereden izlenir?

Yayınlandığı dönemde büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ., yeni sezon bölümleri kapsamında yeniden ekranlara dönüyor. Dizinin fragmanları yayınlandıkça, hayranların beklentileri de bir hayli artış gösterdi. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği dizide, ilk dönemlerden tanıdığımız 'Hayalet' karakterini canlandıran İnanç Konukçu ile 'Akbaba' karakterini canlandıran Berkan Şal da yer alacak. Peki, Behzat Ç ne zaman başlayacak?

BEHZAT Ç NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YENİ BÖLÜMLER NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Sizler için hazırladığımız haberimiz aracılığıyla Behzat Ç'nin başlayacağı tarihi öğrenebilir, diziyi nasıl ve nereden izlemeniz gerektiği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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Behzat Ç ne zaman başlayacak? 2019 Behzat Ç yeni sezon bölümleri nasıl ve nereden izlenir?
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