Behzat Ç ne zaman başlayacak? 2019 Behzat Ç yeni sezon bölümleri nasıl ve nereden izlenir?

Yayınlandığı dönemde büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Behzat Ç., yeni sezon bölümleri kapsamında yeniden ekranlara dönüyor. Dizinin fragmanları yayınlandıkça, hayranların beklentileri de bir hayli artış gösterdi. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği dizide, ilk dönemlerden tanıdığımız 'Hayalet' karakterini canlandıran İnanç Konukçu ile 'Akbaba' karakterini canlandıran Berkan Şal da yer alacak. Peki, Behzat Ç ne zaman başlayacak?

BEHZAT Ç NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YENİ BÖLÜMLER NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Sizler için hazırladığımız haberimiz aracılığıyla Behzat Ç'nin başlayacağı tarihi öğrenebilir, diziyi nasıl ve nereden izlemeniz gerektiği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;