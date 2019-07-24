Gerzek Şaban filminin konusu nedir? Gerzek Şaban oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan Gerzek Şaban filmi için geri sayım başladı. Başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal'ın yer aldığı filmde birbirine benzeyen bir mafya şefi ile figüranlık yapan sıradan bir insanın hikayesi eğlenceli dille anlatılıyor. Peki Gerzek Şaban filminin konusu nedir? Gerzek Şaban filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

GERZEK ŞABAN FİLMİNİN KONUSU

Birbirine benzeyen ünlü bir mafya şefi ve filmlerde figüranlık yapan bir garibanın öyküsünü anlatan filmde: Saf bir genç olan Şaban, mahalledeki arkadaşlarıyla birlikte bir gün gazinoya gider. Gazino sahibi Şaban'ı görür görmez, önüne para dolu bir çanta bırakır. Çok şaşıran Şaban ve arkadaşları parayı alırlar. Bu durumdan faydalanmak isteyen mahalle sakinlerinin aklına güzel bir fikir gelir. Mafyaya olan borçlarını Şaban'ı gazino gazino dolaştırarak ödeyeceklerdir. Ancak bu sanıldığı kadar kolay olmayacaktır...

GERZEK ŞABAN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal Osman/Seyfi

Ülkü Özen Lale

Reha Yurdakul Mafya Şefi Abbas

Muharrem Gürses Muharrem Amca

Hasan Ceylan Mafya Şefi

Yadigar Ejder Kahveci Hamza

Nejat Gürçen Hamdi

Esengül Doğan Esen Eser

Rıza Pekkutsal Yönetmen

Ekrem Gökkaya Kiralık Katil

Hakkı Kıvanç Kahveci

Renan Fosforoğlu Rıfkı