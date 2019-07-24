Kimse Bilmez 7.bölüm canlı izle:Sevda mektubu ele geçirir! Kimse Bilmez 8.yeni bölüm fragmanı burada!

Kimse Bilmez 8.yeni bölüm fragmanı izleyicisini şoke etti. Kimse Bilmez 8.yeni bölümü 30 Temmuz 2019 tarihinde ekrana gelecek. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler son bölüm izleme linkini araştırıyor. Son bölümde Ali'nin mahallede bulduğu cüzdansa her şeyi değiştirecektir. Ali yıllar sonra kardeşine ilk kez bu kadar yaklaşmıştır. Haberimizin devamında yer alan ''Kimse Bilmez 7.son bölüm canlı izle'' seçeneğinden son bölümü izleyebilir, yeni bölüm fragmanı hakkında detayları okuyabilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ 8.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Kimse Bilmez 8.yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayına girdi. Kimse Bilmez 8.yeni bölümü 30 Temmuz 2019 tarihinde ekrana gelecek.

Kimse Bilmez 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı hemen izle

KİMSE BİLMEZ 7.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevda ve Ali aralarındaki engelleri aşabilecek mi?

Sevda'nın Uygar'ın ajansında çalışması, Sevda ve Ali ilişkisini derinden etkiler. Sevda, bir yandan babasının sırrı yüzünden Ali'den uzak durmak isterken, içinde taşıdığı aşk duygusu onu Ali'ye iter. Kurtbey ise, Pilot'un Ali'ye hamle yapmasını engellemek için dehşet verici bir plan yapar. Ali'nin mahallede bulduğu cüzdansa her şeyi değiştirecektir.

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Ali yıllar sonra kardeşine ilk kez bu kadar yaklaşmıştır. Öte yandan Sevda hiç beklemediği yerden gelen bir tehlikeyle karşılaşır ve ölümle burun buruna gelir. Ali, kardeşine kavuşabilecek mi? Sevda ve Ali aralarındaki engelleri aşabilecek mi?