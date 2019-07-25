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8. izle: Ayşe ne yapacak? Afili Aşk 7.son bölümde şok gelişme!

8. izleyicisiyle buluştu. Dün akşam yayınlanan son bölümde Ayşe'den çok etkilenen bu kişi heyecanını Kerem'le paylaşıyor. Kerem ise arkadaşını bu kadar etkileyen kişinin kim olduğunu merak ediyor. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler ‘’ Afili Aşk 8. fragmanı, ’’ seçeneklerini araştırıyor. Her Çarşamba izleyicisini ekran başına kilitleyen yapım son bölümde şoke etti. Dizinin sıkı takipçilerinin araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar haberimizin devamında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 25.7.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 11:49
Afili Aşk 8.yeni bölüm fragmanı izle: Ayşe ne yapacak? Afili Aşk 7.son bölümde şok gelişme!

Sevilen dizi Afili Aşk 8.yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu ve son bölüm ardından hemen yayınlandı. Diziyi sıkı takip edenler ise '' Afili Aşk 7.son bölüm izle, son bölümde neler oldu?'' sorusuna internetten yanıt aramaya devam ediyor. Her Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ortalığı kasıp kavuran dizinin bu akşamki bölümünde Kerem'den şok hamle gelir. Ayşe'nin değişen giyim tarzı ofiste dikkat çekmeye başlarken, Kerem cephesinde kıskançlık rüzgarları esiyor. Peki Afili Aşk 7.son bölümde neler oldu? İşte Afili Aşk 8.yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

Afili Aşk 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı

AFİLİ AŞK 7.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe'ye sürpriz bir talip çıkıyor!

Afili Aşk 7. Bölümde kıskançlık rüzgarları esiyor! Ayşe'nin değişen giyim tarzı ofiste dikkat çekmeye başlarken, Kerem cephesinde kıskançlık rüzgarları esiyor. Kerem'in arkadaşlarından biri ofise geliyor ve burada Ayşe ile karşılaşıyor.

Ayşe'den çok etkilenen bu kişi heyecanını Kerem'le paylaşıyor. Kerem ise arkadaşını bu kadar etkileyen kişinin kim olduğunu merak ediyor. Tam da bu sırada yanlarından Ayşe geçiyor ve durum netleşiyor... Kerem, Ayşe'nin çevresi tarafından ilgi gördüğünü görünce içten içe kıskanmaya başlıyor.

Afili Aşk 7.bölümü 24 Temmuz Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

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Afili Aşk 8.yeni bölüm fragmanı izle: Ayşe ne yapacak? Afili Aşk 7.son bölümde şok gelişme!
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