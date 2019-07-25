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fotoğrafları nasıl yedeklenir? Google fotoğraflarını yedekleme işlemi

Fotoğraflar ve Google Drive arasındaki otomatik senkronizasyon sona eriyor. Peki, fotoğraflarınızın ve videolarınızın güvenli bir şekilde yedeklendiğinden nasıl emin olabilirsiniz? Aslında oldukça basit. Fotoğraflarınız mobil uygulaması aracılığıyla veya Windows ve macOS sistemleri için Google’ın Backup and Sync uygulamasını kullanarak yedeklenebilir. İşte Google fotoğraf yedekleme işlemi için gerekli adımlar ve bilmeniz gereken önemli noktalar…

Giriş Tarihi: 26.7.2019 00:45
Google fotoğrafları nasıl yedeklenir? Google fotoğraflarını yedekleme işlemi

Google fotoğraflarını yedekleme ile ilgili ilk önce birkaç noktaya değinmek gerekiyor. Fotoğraflar uygulamasını Android telefonunuzdan kaldırmaya karar verirseniz, Backup and Sync yani Yedekle ve Senkronize et özelliği otomatik olarak kapanmaz, bu yüzden uygulamadan kurtulmadan önce kapatmanız gerekir (iPhone'larda geçerli değil).

Fotoğraflarınızı Google'ın "Yüksek kalite" olarak adlandırdığı şekilde yüklemezseniz (diğer bir deyişle, Google'ın sıkıştırmasını kullanarak), depolama kotanızı harcamaz. Ancak, bunları sıkıştırma olmadan yüklerseniz (Google'ın "Orijinal kalite" olarak adlandırdığı seçenek ile), onlar da büyük boyutlu fotoğraflarsa çok hızlı bir şekilde depolama alanınız tükenebilir. Bu durumlar karşılaşırsanız ve ek alan satın almak istemiyorsanız, uygulamayı kapatmak ilk seçeneğinizdir.

GOOGLE FOTOĞRAFLARI NASIL YEDEKLENİR?

Bir Android telefon kullanıyorsanız, zaten Google Fotoğraflar uygulamasına sahipsiniz demektir. Eğer uygulama telefonunuzda yoksa Play Store veya App Store'dan indirin ve uygulamayı açın.

Üç satır şeklinde köşede yer alan menü simgesine dokunun ve "Ayarlar" ı seçin.
"Yedekle ve eşitle" üzerine dokunun.

"Yedekle ve senkronize et" düğmesinin "açık" konumda olduğundan emin olun. Ayrıca burada bir dizi başka özelliği de ayarlayabilirsiniz; örneğin, videoların da yedeklenip yedeklenmeyeceği, yedeklemenin hücresel verilerinizi kullanarak mı yoksa yalnızca Wi-Fi yoluyla da yapılıp yapılamayacağı ve cihazınızdaki diğer klasörlerin (kamera klasörünüz dışında) da yedeklenmesi gerekip gerekmediğini kontrol edebilirsiniz.

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Google fotoğrafları nasıl yedeklenir? Google fotoğraflarını yedekleme işlemi
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