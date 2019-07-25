Hadi ipucu 25 Temmuz sorusu cevabı! Bozcaada'da yaşayarak üzüm yetiştiren ünlü komedyen kim? Hadi bugün 12.30'da!

Hadi ipucu sorusu bugünkü yarışma için yayınlandı. Hadi ipucu sorusu saat 12.30'daki yarışma için Hadiciler tarafından merak ediliyor. Katılımcılar yarışma öncesi bir adım önde olmak için Hadi ipucu sorusunu araştırıyor. Bugünkü 25 Haziran Hadi ipucu sorusu, Bozcaada'da yaşayarak üzüm yetiştiren ünlü komedyen kim? oldu. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Peki Bozcaada'da yaşayarak üzüm yetiştiren ünlü komedyen kim? İşte yanıtı…

HADİ İPUCU SORUSU – 24 Temmuz

Hadi bugün 12.30'da yayınlanacak. 25 Temmuz Hadi ipucu sorusu Bozcaada'da yaşayarak üzüm yetiştiren ünlü komedyen kim? oldu.

HADİ İPUCU CEVABI

ATA DEMİRER

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.