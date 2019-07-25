İpek Altınbaşak Farina kimdir? ATV'nin En Zayıf Halka program sunucusu İpek Altınbaşak kaç yaşındadır?

ATV'nin yeni yarışma programı En Zayıf Halka dün akşam izleyicisiyle buluştu. Programın sunuculuğunu İpek Altınbaşak Farina yapıyor. Programda toplamda dokuz yarışmacı ve final turuyla birlikte sekiz tur yapılacak. Peki İpek Altınbaşak Farina kimdir, kaç yaşındadır? En Zayıf Halka sunucusu Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina İstanbul doğumludur. Aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Dekanıdır. İşte En Zayıf Halka sunucusu hakkında merak edilenler…

İPEK ALTINBAŞAK FARİNA KİMDİR? EN ZAYIF HALKA SUNUCUSU İPEK ALTINBAŞAK FARİNA KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina İstanbul'da Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra eğitimine Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde devam etmiş ve başarıyla bu bölümden mezun olmuştur. Daha sonra eğitimi için yurt dışına giden ve Amerika Birleşik Devletlerinde, West Georgia University'de MBA eğitimini tamamlamıştır.

Amerika'daki okul bitince Türkiye'ye yeniden dönen ve gıda-temizlik konusunda en bilindik markalardan birisi olan Unilever A. Ş. Gıda grubunda bir süre çalışmış ve müdür olarak görev yapmıştır. Çevreye olan düşkünlüğü ve titizliği nedeniyle çeşitli projeler hazırlamış olan Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina "Rama Cansuyu" projesi, United Nations tarafından "Dünya Çapında Yılın En Başarılı Çevre Projesi" seçilerek ödül almıştır. Daha sonra Komili Holding'de Pazarlama ve Yeni Ürün Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina Boğaziçi Üniversitesi'nde Pazarlama doktorasını 2004 yılında tamamlamış ve doktor ünvanını almıştır.

2004 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlayan Altınbaşak Farina, 2005 ve 2007 yılları arasında da Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Müdür olarak görev yapmış ve üniversitenin temellerinde çalışmış başarılı bir öğretim üyesidir. Daha sonra Doçentlik ve Profesörlük ünvanlarını da alan İpek Altınbaşak Farina halen Bahçeşehir Üniversitesinde görev yapmaya devam ediyor.

2017 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina okulda en başarılı addedilen isimlerden birisidir.

EN ZAYIF HALKA BAŞLADI!

ATV'nin yeni yarışma programı En Zayıf Halka başladı. Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina'nın sunduğu yarışma, 24 Temmuz Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi. Programda, dokuz yarışmacı hem bilgilerini sınayacak, hem de ödül için mücadele ediyor.