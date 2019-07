Kimse Bilmez 7.son bölüm canlı tek parça izle! Kimse Bilmez 7.bölüm kesintisiz izle!

ATV'nin rekor yapan dizisi Kimse Bilmez izleyicisini dün akşam mest etti. Diziyi kaçırıp yeniden izlemek isteyenler '' Kimse Bilmez 7.bölüm izle, son bölümde neler oldu?'' araştırması yapıyor. Son bölümde şok üstüne şok yaşandı. Sevda'nın Uygar'ın ajansında çalışması, Sevda ve Ali ilişkisini derinden etkiler. Sevda, bir yandan babasının sırrı yüzünden Ali'den uzak durmak isterken, içinde taşıdığı aşk duygusu onu Ali'ye iter. Kurtbey ise, Pilot'un Ali'ye hamle yapmasını engellemek için dehşet verici bir plan yapar. İşte Kimse Bilmez son bölüm izleme linki ve bölümde yaşanan diğer gelişmeler…

KİMSE BİLMEZ 7.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kurtbey ise, Pilot'un Ali'ye hamle yapmasını engellemek için dehşet verici bir plan yapar. Ali'nin mahallede bulduğu cüzdansa her şeyi değiştirecektir. Ali yıllar sonra kardeşine ilk kez bu kadar yaklaşmıştır. Öte yandan Sevda hiç beklemediği yerden gelen bir tehlikeyle karşılaşır ve ölümle burun buruna gelir.

KİMSE BİLMEZ OYUNCU KADROSU

Keremcem (Ali Hüroğlu)

Çok yakışıklı, karizmatik ve zeki bir adam. Yiğit ve fedakar. Son derece çevik. Her türlü kaybın acısını daha küçük yaşta tatmış. Kendini Allah'a ve insanlara adamış. Yaptığı iyilikler sayesinde "Ali Hoca" olarak ünlenmiş. Hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır.

Özgü Kaya (Sevda Eğilmez)

Zeki, başına buyruk, alımlı ve çok güzel. Sevda'ya göre aşk yoktur, insanların ihtiyaçları vardır. Özgürlüğüne düşkündür. Pes etmeyi hiç sevmez. Bir şeyi kafaya koymuşsa muhakkak yapar. Hedefine sadıktır. Zorluklardan kaçmaz. Her zaman başının çaresine bakmasını bilir.

Engin Hepileri (Uygar Sarıkaya)

Oldukça zengin, yakışıklı ve kurnaz. İstediği her şeyi hak ettiğine inanır. Hedefe giden yolda her tür entrikayı çevirmekten kaçınmaz. Kaybetmeye hiç tahammülü yoktur. Yalnızca kendini, kendi mutluluğunu düşünür. Acımasızdır. İsteklerini elde etmek uğruna her şeyi yapar. Kendinden başka kimseye değer vermez.

Burak Serdar Şenal (Pilot)

