Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Kimse Bilmez 7.son bölüm canlı tek parça izle! Kimse Bilmez 7.bölüm kesintisiz izle!

Kimse 7.son bölüm canlı tek parça izle! .bölüm kesintisiz izle!

Fenomen dizi Kimse dün akşam ekranlara geldi. Her Salı günü kendi saatinde ekrana gelen Kimse Bilmez izleyicisini son bölümde şoke etti. Dizinin yeni bölüm fragmanı da hemen yayına girdi. Diziyi kaçırıp son bölümü izlemek isteyenler ise ‘’ .bölüm izle, Kimse Bilmez canlı tek parça izle’’ başlıkları altında araştırma yapmaya başladı. Son bölümde Ali'nin mahallede bulduğu cüzdansa her şeyi değiştirecektir. Ali yıllar sonra kardeşine ilk kez bu kadar yaklaşmıştır. Haberimizin devamında reyting rekoru kıran dizinin son bölüm izle seçeneğine ve bölüm özetine erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.7.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 09:23
Kimse Bilmez 7.son bölüm canlı tek parça izle! Kimse Bilmez 7.bölüm kesintisiz izle!

ATV'nin rekor yapan dizisi Kimse Bilmez izleyicisini dün akşam mest etti. Diziyi kaçırıp yeniden izlemek isteyenler '' Kimse Bilmez 7.bölüm izle, son bölümde neler oldu?'' araştırması yapıyor. Son bölümde şok üstüne şok yaşandı. Sevda'nın Uygar'ın ajansında çalışması, Sevda ve Ali ilişkisini derinden etkiler. Sevda, bir yandan babasının sırrı yüzünden Ali'den uzak durmak isterken, içinde taşıdığı aşk duygusu onu Ali'ye iter. Kurtbey ise, Pilot'un Ali'ye hamle yapmasını engellemek için dehşet verici bir plan yapar. İşte Kimse Bilmez son bölüm izleme linki ve bölümde yaşanan diğer gelişmeler…

KİMSE BİLMEZ 7.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevda'nın Uygar'ın ajansında çalışması, Sevda ve Ali ilişkisini derinden etkiler. Sevda, bir yandan babasının sırrı yüzünden Ali'den uzak durmak isterken, içinde taşıdığı aşk duygusu onu Ali'ye iter.

Kurtbey ise, Pilot'un Ali'ye hamle yapmasını engellemek için dehşet verici bir plan yapar. Ali'nin mahallede bulduğu cüzdansa her şeyi değiştirecektir. Ali yıllar sonra kardeşine ilk kez bu kadar yaklaşmıştır. Öte yandan Sevda hiç beklemediği yerden gelen bir tehlikeyle karşılaşır ve ölümle burun buruna gelir.

SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

KİMSE BİLMEZ OYUNCU KADROSU

Keremcem (Ali Hüroğlu)

Çok yakışıklı, karizmatik ve zeki bir adam. Yiğit ve fedakar. Son derece çevik. Her türlü kaybın acısını daha küçük yaşta tatmış. Kendini Allah'a ve insanlara adamış. Yaptığı iyilikler sayesinde "Ali Hoca" olarak ünlenmiş. Hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır.

Özgü Kaya (Sevda Eğilmez)

Zeki, başına buyruk, alımlı ve çok güzel. Sevda'ya göre aşk yoktur, insanların ihtiyaçları vardır. Özgürlüğüne düşkündür. Pes etmeyi hiç sevmez. Bir şeyi kafaya koymuşsa muhakkak yapar. Hedefine sadıktır. Zorluklardan kaçmaz. Her zaman başının çaresine bakmasını bilir.

Engin Hepileri (Uygar Sarıkaya)

Oldukça zengin, yakışıklı ve kurnaz. İstediği her şeyi hak ettiğine inanır. Hedefe giden yolda her tür entrikayı çevirmekten kaçınmaz. Kaybetmeye hiç tahammülü yoktur. Yalnızca kendini, kendi mutluluğunu düşünür. Acımasızdır. İsteklerini elde etmek uğruna her şeyi yapar. Kendinden başka kimseye değer vermez.

Burak Serdar Şenal (Pilot)

Oldukça zengin, yakışıklı ve kurnaz. İstediği her şeyi hak ettiğine inanır. Hedefe giden yolda her tür entrikayı çevirmekten kaçınmaz. Kaybetmeye hiç tahammülü yoktur. Yalnızca kendini, kendi mutluluğunu düşünür. Acımasızdır. İsteklerini elde etmek uğruna her şeyi yapar. Kendinden başka kimseye değer vermez.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kimse Bilmez 7.son bölüm canlı tek parça izle! Kimse Bilmez 7.bölüm kesintisiz izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN