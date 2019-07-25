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4. sezonu olacak mı? La Casa de Papel 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar

Dünya genelinde büyük bir ilgiyle izlenen fenomen dizi , 3. sezon bölümleri ile ekranlara yine damga vurdu. Toplamda 8 bölüm halinde yayınlanan 3. yeni sezonda da macera dolu sahneler yer alırken, Profesör ve ekibin başına gelenler oldukça yakından takip edildi. Yayınlandığı platform aracılığıyla diziyi izleyen milyonlar, La Casa de Papel 4. sezonu hakkında araştırmalarını ise arttırdı. Peki, La Casa de Papel 4. sezonu ne zaman başlayacak? Merak edilen detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 25.7.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 10:14
La Casa de Papel 4. sezonu olacak mı? La Casa de Papel 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar

Ekranların sevilen dizisi , 3. sezon bölümleri ile 19 Temmuz 2019 Cuma günü izleyicisi ile buluştu. Önceki sezonların aksine 8 bölüm halinde yayınlanan fenomen dizi, bu sefer bir başka soygunun hikayesini anlattı. Diziyi bitiren hayranları ise La Casa de Papel 4. sezonu hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu doğrultuda, 'La Casa de Papel yeni sezonu ne zaman başlayacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONU OLACAK MI?

Dizinin yönetmeni Jesús Colmenar'dan hayranları heyecanlandıracak önemli bir açıklama yapıldı. İşte, o açıklamanın detayları;

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La Casa de Papel 4. sezonu olacak mı? La Casa de Papel 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar
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