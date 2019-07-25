La Casa de Papel 4. sezonu olacak mı? La Casa de Papel 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar

Ekranların sevilen dizisi La Casa de Papel, 3. sezon bölümleri ile 19 Temmuz 2019 Cuma günü izleyicisi ile buluştu. Önceki sezonların aksine 8 bölüm halinde yayınlanan fenomen dizi, bu sefer bir başka soygunun hikayesini anlattı. Diziyi bitiren hayranları ise La Casa de Papel 4. sezonu hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu doğrultuda, 'La Casa de Papel yeni sezonu ne zaman başlayacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONU OLACAK MI?

Dizinin yönetmeni Jesús Colmenar'dan hayranları heyecanlandıracak önemli bir açıklama yapıldı. İşte, o açıklamanın detayları;