Tom ve Anna çiftinin yaşadıkları sıkıntıları atlatabilmek için Londra'ya taşınmaları sonucunda ortaya çıkan yaşam hikayesinin anlatıldığı Ölümcül Oyun filmi bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek. Popüler oyuncu kadrosu ve sürükleyici konusu ile oldukça merak edilen Ölümcül Oyun filminin konusu nedir? Ölümcül Oyun oyuncu kadrosunda kimler var?

ÖLÜMCÜL OYUN FİLMİNİN KONUSU

Tom ve Anna çifti, yaşadıkları sıkıntıları geride bırakmak ve yeni bir başlangıç yapmak için Londra'ya taşınmıştır. Peyzaj mimarı olan Tom, bir yandan oturacakları evi restore ederken, diğer yandan da irili ufaklı tadilat işlerinden para kazanmaktadır. Tüm maddi birikimlerini evin tadilatında kullanan Tom, çektiği kredilerden dolayı zor durumdadır.

Öğretmen olan Anna'nın ise en çok istediği şey bir bebek sahibi olmaktır. Gelirlerine katkı olsun diye alttaki bodrum katını, Ben adında bir adama kiraya veren çiftin kaderi, Ben'in evde ölü bulunması ile değişecektir. Polis soruşturması devam ederken evde yüklü miktarda para bulan çifti, zor kararlar beklemektedir.

ÖLÜMCÜL OYUN FİLMİ OYUNCU KADROSU

James Franco

Kate Hudson

Omar Sy as Khan

Tom Wilkinson

Anna Friel

Sam Spruell

Diarmaid Murtagh

Michael Jibson

Diana Hardcastle

Oliver Dimsdale