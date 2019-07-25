Osmanlı Subayı filminin konusu nedir? Osmanlı Subayı filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

2016 yapımı Amerikan-Türk ortak yapımı drama türündeki Osmanlı Subayı filmi bu akşam TRT1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Sevdiği adam Jude'un yanında olabilmek için Amerika Birleşik Devletleri'nden kalkıp İstanbul'a gelen Lillie bütün itirazlara ve zorluklara rağmen göğüs germesini anlatan film için geri sayım başladı. Buna göre; Osmanlı Subayı filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler mevcut? İşte detaylar…

OSMANLI SUBAYI KONUSU NEDİR?

Osmanlı Subayı filmi 1'inci Dünya Savaşı sırasında idealist bir genç kadın olarak ABD'de yapılan haksızlıklara dayanamayan bir doktor olan Jude ile tanıştıktan sonra, onun görevinden dolayı ülkesini terk eden Lillie'nin, burada bir Osmanlı Subayı olan İsmail'e aşık olmasıyla başlayan hikaye anlatılıyor. Lillie ülkesindeki adalet yoksunluğundan bıkmış ve adalet arayışı içerisindedir.

Bu sıra Doğu Anadolu'da bir hemşire olarak pek çok olaya tanıklık etmiştir. Osmanlı İmparatorluğunda görevli bir Osmanlı Subayı olan İsmail ile tanıştıktan sonra Lillie'nin tüm adalet anlayışı değişecektir. İsmail ile Lillie birbirlerine aşık olurlar ve bu zor zamanlarda aşklarını sürdürmeye çalışırlar. Çünkü 1'nci Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu için hiçte iyi geçmemektedir. Karşılaştıkları tüm engellere göğüs germeye çalışan aşıklar, bu savaş içerisinde birçok şeye tanıklık edeceklerdir.

OSMANLI SUBAYI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Michiel Huisman (İsmail- Osmanlı Subayı)

Heral Hilmarsdottir (Lillie Rowe- ABD'li idealist hemşire)

Ben Kingsley (Garrett Woodruff- ABD'li Doktor)

Josh Hartnett (Jude- ABD'li Doktor)

Haluk Bilginer (Halil Bey)

Selçuk Yöntem (Melih Paşa- Yüksek Rütbeli bir Osmanlı askeri)

OSMANLI SUBAYI FİLMİ DETAYLARI

Yayın tarihi: 10 Mart 2017 (ABD)

Yönetmen: Joseph Ruben

Yapım yılı: 2016

Bilet gişesi: 240.978 USD

Yapımcılar: Yusuf Esenkal, Serdar Öğretici, Stephen Brown, Alinur Velidedeoglu, Gunes Celikcan, Merve Zorlu