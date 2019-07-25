PDF’i resme dönüştürme nasıl yapılır? PDF’i JPG dosyası yapmak

Günümüzde hangi nedenle olursa olsun PDF'i JPEG'e dönüştürme işleminin nasıl yapılacağını birçok insan araştırıyor. Bir PDF dönüştürücü uygulamasının gerçekten ne kadar güvenilir, doğru veya kötü amaçlı bir yazılım olup olmadığından emin olamazsınız. Bu üçüncü şahıs uygulamalar genellikle ücretsizdir. Peki, güvenlik bir şekilde PDF dosyasını JPEG resme dönüştürme nasıl yapılır?

PDF'İ JPEG RESME DÖNÜŞTÜRME

İyi haber şu ki PDF'i JPG'e dönüştürmek için üçüncü şahıs uygulama kullanmak zorunda değilsin. Mac bilgisayarınızda "belirsiz" bir uygulama indirmek zorunda kalmadan PDF'yi JPG'ye dönüştürmenin birkaç yolu vardır. Aslında, macOS zaten sizin için bu işlemi yapacak kendi imajına ve PDF görüntüleyicisine sahiptir.

Öte yandan, Windows, sizi karanlık uygulamalardan korunmanıza yardımcı olmak için Microsoft Mağazası'ndan indirebileceğiniz birkaç uygulamaya sahiptir.

MACOS'TA PDF'Yİ JPG'YE DÖNÜŞTÜRME

MacOS'un Önizlemesi sayesinde, PDF dosyalarınızı JPG'ye dönüştürmek için başka bir uygulama indirmenize gerek yok. Önizleme uygulamasıyla, dosyalarınızı PNG, TIFF ve tabii ki JPG gibi farklı biçimlere dönüştürebilirsiniz.

WINDOWS'TA PDF'Yİ JPEG'E DÖNÜŞTÜRME

Windows 10'da, PDF'yi JPG'ye dönüştürmenin birkaç yolu vardır; çünkü ücretsiz olarak yapabileceğiniz birçok web sitesi ve uygulama vardır. Ancak kötü amaçlı yazılım olasılığını en aza indirmek adına, güvenilir geliştiricilerin uygulamalarına bağlı kalmalısınız

Acrobat PDF kullanarak PDF'yi JPG'ye nasıl dönüştüreceğiniz aşağıda yer alıyor. Adobe'un Acrobat DC'sini kullanarak PDF'yi JPG'ye dönüştürmek daha iyidir, çünkü bir kerede yalnızca bir sayfanın yerine tüm belgeleri dönüştürmenize izin vermez, aynı zamanda temiz ve kullanımı kolay bir arayüze sahiptir.

Adım 1: PDF dosyanızı Acrobat DC'de açın. Sağ tarafta bir araç çubuğu var; PDF'yi Dışa Aktar'ı seçin.

Bu, PDF'yi Dışa Aktar penceresini açar.

Adım 2: Görüntü> JPEG'i seçin.

Gerekirse, dosyayı, rengi ve dönüştürme ayarlarını değiştirmek için JPEG'in yanındaki Ayarlar simgesine tıklayın, ardından Tamam'a basın.

Adım 3: "Tüm resimleri dışa aktar" işaretini kaldırın ve ardından Dışa Aktar'ı tıklayın.

Farklı Kaydet iletişim kutusu açılmalıdır.

Adım 4: Klasörünüzü seçin, dosya adınızı yazın ve Kaydet'e basın.

İşleminiz tamamlandı!