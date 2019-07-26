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kimdir, kaç yaşındadır? İşte hakkında merak edilenler..

Küçük yaşlardan itibaren piyano ve bale eğitimi alan şimdilerde ise oyunculuk ve modellik yapan adından sıkça söz ettirmeye başladı. ve arama motorlarında adı oldukça fazla aratılmaya başlanan , ve nerelidir?

Giriş Tarihi: 26.7.2019 09:59
Aslıhan Karalar kimdir, kaç yaşındadır? İşte Aslıhan Karalar hakkında merak edilenler..

Küçük yaşlardan beri sanat eğitimi alan son zamanda modellik mesleğinin yanında oyunculuk da yapan Aslıhan Karalar sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sebebiyle gündeme oturdu. 2017 Best Model of Turkey birinci olan Aslıhan Karalar kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar..

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor.

Küçük yaşlardan bu yana piyona ve bale eğitimi aldı. Instagram adresinin aktif olarak kullanan Aslıhan Karalar'ın 19 bine yakın takipçisi bulunuyor. Aslıhan Karalar, Instagram adresinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

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Aslıhan Karalar kimdir, kaç yaşındadır? İşte Aslıhan Karalar hakkında merak edilenler..
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