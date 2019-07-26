Behzat Ç yeni 4. sezon 1. bölüm yayınlandı! Behzat Ç. yeni bölümü nasıl ve nereden izlenir?

Bir dönem ekranların en sevilen dizilerinden birisi olan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, 4. sezon 1. bölüm ile ekranlara yeniden geri döndü. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği dizide ilk zamanlardan tanıdığımız Nejat İşler, Canan Ergüder, Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal ve Güven Kıraç da Amir'i yalnız bırakmayacak. Behzat Ç yeni bölümün dün yayınlanmasının akabinde ise dizinin hayranları tarafından araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, 'Behzat Ç. yeni bölümü nasıl, nereden izlenir?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

BEHZAT Ç. 4. YENİ SEZON 1. BÖLÜMÜ HEMEN İZLE

Sizler için hazırladığımız haberimiz aracılığıyla Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 4. sezon 1. bölümü nasıl ve nereden izleyeceğinize dair fikir sahibi olabilirsiniz.