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Ç yeni 4. sezon 1. bölüm yayınlandı! Behzat Ç. yeni bölümü nasıl ve nereden izlenir?

Yaklaşık 6 yıl sonra ekranlara geri dönen Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin 4. yeni sezon kapsamında 1. bölümü dün yayınlandı. Ankara Cinayet Büro Amiri Behzat'ın ve ekibinin hikayesini anlatan dizide, ilk sezonlardan tanıdığımız İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç ve Ege Aydan da yer alıyor. Bu doğrultuda, dünden bu yana 'Behzat Ç yeni bölümü nasıl ve nereden izlenir?' sorusu arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Behzat Ç yeni sezon 1. bölümü izlemek isteyen bireyler, bunu nasıl yapacaklarına dair doğru ve güncel bilgilere ulaşmak istiyorsunuz. Haberimizden nasıl ve nereden izleyeceğinize dair merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.7.2019 10:57
Behzat Ç yeni 4. sezon 1. bölüm yayınlandı! Behzat Ç. yeni bölümü nasıl ve nereden izlenir?

Bir dönem ekranların en sevilen dizilerinden birisi olan Ç. Bir Ankara Polisiyesi, 4. sezon 1. bölüm ile ekranlara yeniden geri döndü. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği dizide ilk zamanlardan tanıdığımız Nejat İşler, Canan Ergüder, Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal ve Güven Kıraç da Amir'i yalnız bırakmayacak. Behzat Ç yeni bölümün dün yayınlanmasının akabinde ise dizinin hayranları tarafından araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, 'Behzat Ç. yeni bölümü nasıl, nereden izlenir?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

BEHZAT Ç. 4. YENİ SEZON 1. BÖLÜMÜ HEMEN İZLE

Sizler için hazırladığımız haberimiz aracılığıyla Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 4. sezon 1. bölümü nasıl ve nereden izleyeceğinize dair fikir sahibi olabilirsiniz.

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Behzat Ç yeni 4. sezon 1. bölüm yayınlandı! Behzat Ç. yeni bölümü nasıl ve nereden izlenir?
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