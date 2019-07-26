Benim Tatlı Yalanım 8.yeni bölüm fragmanından ilk önizleme yayında! Benim Tatlı Yalanım 7.bölümde şok gelişme!

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alan Benim Tatlı Yalanım izleyicisini ekran başına kilitliyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren reyting rekoru kıran dizinin son bölümünde Suna, Nejat'a, "Aç kapıyı, gir içeri" şarkısını söyledikten sonra Nejat'ın yanından kaçar. Yoksa Nejat'a aşık mı olmuştur? Bu Suna için tam bir felakettir. Son bölümü kaçıranlar ise '' Benim Tatlı Yalanım 7.bölüm izleme linki'' araştırması yapıyor. Peki Benim Tatlı Yalanım 8.yeni bölüm fragmanı yayında mı?

BENİM TATLI YALANIM 8.YENİ BÖLÜM FRAGMANINDAN İLK ÖNİZLEME YAYINDA!

Benim Tatlı Yalanım 8.yeni bölüm fragmanından ilk önizleme yayında!

Benim Tatlı Yalanım 8. Bölüm ilk fragmanı yayınlandı

BENİM TATLI YALANIM 7.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı'nın başrolünü paylaştığı Benim Tatlı Yalanım 7.bölümünde heyecan dorukta yaşanıyor. Bu haftaki bölümde Suna, Nejat'a aşık mı oluyor?

İşte son bölüm hakkında detaylar;

Suna, Nejat'a, "Aç kapıyı, gir içeri" şarkısını söyledikten sonra Nejat'ın yanından kaçar. Yoksa Nejat'a aşık mı olmuştur? Bu Suna için tam bir felakettir! Suna, bu evcilik oyununun kafasını karıştırdığını düşünür.

Belki de sadece oyuna fazla kaptırmıştır kendisini. Suna, kendi duygularını anlamaya çalışırken, Nejat'a karşı tavırlarında saçmalar. Nejat ise Suna'nın aklına takılan ciddi bir sorunu olduğunu düşünür ve ne olduğunu anlamak için harekete geçer. Kayra, ailesiyle birlikte dilek feneri uçurmak ister. Hepsi dileklerini kağıtlara yazıp, gökyüzüne bırakırlar. Acaba kimin dileği gerçekleşecektir?

Yayın Günü: 25 Temmuz Perşembe

Yayın Saati: 20.00