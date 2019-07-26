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kimdir? Gül Gölge kaç yaşında? İşte merak edilenler

Magazin kulislerinde konuşulan isim kimdir? Ünlü basketbolcu 'ün eşi 'e, manken ve sunucu Gül Gölge'yi özel dedektifle izletmekten dava açıldı. Bu gelişme üzerine Türk TV sunucusu, manken ve oyuncunun biyografisi merak edildi. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamlayan Gölge, İstanbul'a gelerek Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde Film ve Televizyon Programcılığı eğitimi almıştır. Peki , ?

Giriş Tarihi: 26.7.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 12:07
Gül Gölge kimdir? Gül Gölge kaç yaşında? İşte merak edilenler

Gündemde Gül Gölge'nin davası konuşuluyor. Elif Gönlüm'ün, eşi Kerem Gönlüm'e asıldığını söylediği Gül Gölge'nin peşine dedektif taktığı öne sürülmüştü. Gönlüm, dedektif Nuri K. ile birlikte önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Magazin kulislerinde sık konuşulan isim Gül Gölge kimdir, kaç yaşındadır? Sorusunun yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar…

GÜL GÖLGE KİMDİR?

Gül Gölge, 28 Eylül 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir.Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamlamıştır. Ardından İstanbul'a giderek, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde Film ve Televizyon Programcılığı eğitimi almıştır. 1997'de Türkiye Güzellik Yarışması finalistleri arasında yer almıştır.

Gölge, 2007 yılında Doğan Yayın Holding eski Başkan Yardımcısı Murat Saygı ile evlenmiştir. Çiftin bu evliliklerinden Ali ve Emir isminde iki erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Çift, 2018 yılında boşanmıştır.

Çiçek Taksi, Yapayalnız, Köpek ve daha başka filmlerde rol almıştır. 2005-2009 yılları arasında Kanal D'de Canlı Canlı programının sunuculuğunu yapmıştır. Ayrıca 2004 yılında bir filmde oynamıştır. 2016 itibarıyla Gardrop Savaşları adlı moda yarışmasında jüri olmuştur.

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Gül Gölge kimdir? Gül Gölge kaç yaşında? İşte merak edilenler
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