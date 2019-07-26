Mad Max Öfkeli Yollar filmi konusu nedir? Mad Max Öfkeli Yollar oyuncuları kim?

Bu akşam televizyon izleyicilerini başrolünde Tom Hardy'nin yer aldığı aksiyon ve bilim kurgu türündeki Mad Max Öfkeli Yollar filmi bekliyor. Peki bu akşam Star TV'de saat 20.00'da ekrana gelecek olan Mad Max Öfkeli Yollar filminin konusu nedir? Mad Max Öfkeli Yollar oyuncuları kimler?

MAD MAX FİLMİ KONUSU

Ailesi öldükten sonra post-apokaliptik Avustralya'da safi hayatta kalmak için çabalayan Max (Tom Hardy), şiddet ve acımasızlık dolu bu dünyada masum bir gruba yardım etmek zorundadır. İlk başta Max'in motivasyonu kendini koruyabilmektir, fakat zaman içinde Max'in içinde tekrar bir yaşam sebebi ve ümit oluşur.

Yol Savaşçısı'nda minyatür bir kasabanın masum insanlarını maskeli psikopat Humungus ve deli ordusundan korumak zorunda kalan Max, bu sefer başlarını cesur Imperator Furiosa'nın (Charlize Theron) çektiği bir grup kadını maskeli psikopat Immortan (Hugh Keays-Byrne) ve deli ordusundan korumak zorunda kalıyor.

MAD MAX OYUNCULARI

Tom Hardy: Max Rockatansky.

Charlize Theron Imperator Furiosa.

Nicholas Hoult: Nux.

Hugh Keays-Byrne Immortan: Joe.

Josh Helman: Slit.

Nathan Jones: Rictus Erectus.

Zoë Kravitz: Toast the Knowing.

Rosie Huntington-Whiteley: The Splendid Angharad.