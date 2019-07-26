Merve Boluğur 110 bin lira alacaklı

BUGÜN NELER OLDU

Reytingi düşük çıkınca 6 bölüm yayımlandıktan sonra yayından kaldırılan 'İçimdeki Fırtına' dizisinin başrol oyuncusu Merve Boluğur'un yapımcı firma Aslan Film şirketine açtığı dava sürüyor.İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne Boluğur'un avukatı Aydın Kurban aracılığıyla açılan davada; bilirkişi Boluğur'un iki bölüm için 110 bin lira alacaklı olduğu yönünde görüş açıkladı. Bilirkişi raporunda "Yapımcı firma sözleşme gereği oyuncuya ilk 13 bölüm için bölüm başı KDV hariç 45 bin lira ödemeyi kabul etmiştir. Ancak dizi 6'ncı bölümden itibaren gösterimden kaldırılmıştır. Sözleşmede çekimleri tamamlanan bölümlerin de oyuncuya ödeneceği belirtilmiştir. Davalı henüz açılan bu davaya cevap vermemiştir. 5'inci ve 6'ncı bölümlerde başrol oynayan Boluğur'un bölüm başı KDV hariç 45'er bin lira oyunculuk ücreti almaya hak kazanmış olduğu yönünde kanaat oluşmuştur" denildi. 5 yıl önce kurulan davalı yapım şirketi Aslan Film ise bugüne kadar oyuncunun açtığı davaya herhangi bir cevap vermedi. Öte yandan aynı dizide oynayan oyuncu Emre Erçil de bölüm 4 bin liradan toplamda 20 bin 567 liralık oyunculuk ücretini alamadığı gerekçesiyle davalı Aslan Film'e daha önce dava açmıştı.