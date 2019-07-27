Jason Bourne konusu nedir? Jason Bourne filminin oyuncuları kimler?

Dün akşam televizyon izleyicilerini başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı aksiyon ve gerilim türündeki Jason Bourne ekrana kilitledi. Peki dün akşam Kanal D'de saat 20.00'da ekrana gelen Jason Bourne filminin konusu nedir? Başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

JASON BOURNE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

The Bourne Supremacy ve The Bourne Ultimatum filmlerinin yönetmeni Paul Greengrass, CIA'in en ölümcül, eski ajanının karanlıktan çıkışını konu alan Universal Pictures'ın Bourne serisinin yeni bölümünde Damon'a bir kez daha yönetmen koltuğunda eşlik ediyor.Jason Bourne filminde Damon'a Alicia Vikander, Vincent Cassel ve Tommy Lee Jones eşlik ederken Julia Stiles serideki rolünü tekrar canlandırıyor. Robert Ludlum'ın yarattığı karakterlere dayanan film, Greengrass ve Christopher Rouse tarafından yazıldı.

2004 yılında gözden kaybolan Jason Bourne yeniden ortaya çıkıyor. Artık hafızası geri gelen ve kim olduğunu hatırlayan Bourne, geçmişindeki sırları keşfetmeye karar veriyor. Babasının ölümü hakkındaki gerçekleri aydınlatmak için girdiği tehlikeli yolda onu durdurmak için çok güçlü düşmanlar karşısına çıkıyor.

JASON BOURNE FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Matt Damon Rolü : Jason Bourne

Tommy Lee Jones Rolü : CIA Director Robert Dewey

Alicia Vikander Rolü : Heather Lee

Vincent Cassel Rolü : Asset

Julia Stiles Rolü : Nicky Parsons

Riz Ahmed Rolü : Aaron Kalloor

Ato Essandoh Rolü : Craig Jeffers

Scott Shepherd (II) Rolü : Director NI Edwin Russell