Yalçın Gülhan kimdir, kaç yaşındadır? Yalçın Gülhan hayatını kaybetti!

Geçmişte oynadığı yüzlerce filmiyle bildiğimiz ama en çok Mahallenin Muhtarları dizisinde Ali karakterine verdiği hayat ile tanıdığımız Yalçın Gülhan hayatını kaybetti. 74 yaşındaki Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu bir süredir demans hastalığı ile mücadele ediyordu. Peki Yalçın Gülhan kimdir? Yalçın Gülhan hakkında merak edilen tüm detaylar..

YALÇIN GÜLHAN KİMDİR?

Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şoför Ali karakteri ile tanınır.

Yalçın Gülhan, 27 Aralık 1944 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Adanalıdır. Babası Devlet Demir yollarında revizörlük (vagon teknisyeni) yapmış. Sanatçı Ahmet Gülhan abisidir. Yönetmenliğini Yavuz Yalınkılınç'ın yaptığı 1964 yapımı "Dağlar Aslanı" filmi ile oyunculuğa başladı. 70′li yıllarda Ulvi Uraz Tiyatrosunda ve Devekuşu Kabare Tiyatrosunda çeşitli oyunlarda rol aldı. Zamanla daha çok yardımcı erkek oyuncu rollerinde oyunculuğunu kanıtladı. Hem iyi hem de kötü karakterleri büyük bir başarıyla canlandırmasını bildi. Özellikle asi tipleri canlandırmakta çok inandırıcı oldu.

"Görünürken Neler Gördüm" adlı kitabında, meslek hayatı boyunca gözlemlediklerini ve deneyimlerini anlatan Yalçın Gülhan, sinema kariyerinde hatalar yaptığını, iyi filmler beklemek yerine para için ucuz ve basit filmlerde oynadığını, bunların kariyerine zarar verdiğini ve pişman olduğunu belirtiyor.