0222 alan kodu nerenin? 0222 nerenin telefon numarası?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0222 telefon numarası kaç? 222 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Eskişehir'in ilçeleri arasında Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Odunpazarı, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar ve Tepebaşı yer alıyor.

0222 TELEFON KODU ESKİŞEHİR'İN

Plaka numarası 26 olan Eskişehir'in telefon alan kodu 0222

Yani sizi 0222 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Eskişehir'den arıyor demektir.