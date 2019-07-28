0438 alan kodu nerenin? 0438 nerenin telefon numarası?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0438 telefon numarası kaç? 438 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Hakkari'nin ilçeleri arasında Yüksekova, Şemdinli, Derecik ve Çukurca yer alıyor.

0438 ALAN KODU HAKKARİ'NİN

Plaka numarası 30 Hakkari'nin telefon alan kodu 0438

Yani sizi 0438 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Hakkari'den arıyor demektir.