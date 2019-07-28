0442 alan kodu nerenin? 0442 nerenin telefon numarası?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0442 telefon numarası kaç? 442 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Erzurum'un ilçeleri arasında Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere ve Yakutiye yer alıyor.

0442 TELEFON KODU ERZURUM'UN

Plaka numarası 25 olan Erzurum'un telefon alan kodu 0442

Yani sizi 0442 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Erzurum'dan arıyor demektir.