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? 0442 nerenin telefon numarası?

Bilinmeyen telefon çağrıları konusunda birçok vatandaş problem yaşıyor. Bu aşamada 0442 nerenin telefon numarası? 0442 nerenin kodu? araştırmaları da en fazla merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde il il telefon kodlarını inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.7.2019 15:15
0442 alan kodu nerenin? 0442 nerenin telefon numarası?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0442 telefon numarası kaç? 442 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Erzurum'un ilçeleri arasında Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere ve Yakutiye yer alıyor.

0442 TELEFON KODU ERZURUM'UN

Plaka numarası 25 olan Erzurum'un telefon alan kodu 0442

Yani sizi 0442 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Erzurum'dan arıyor demektir.

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0442 alan kodu nerenin? 0442 nerenin telefon numarası?
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