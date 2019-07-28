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? 0454 nerenin telefon numarası?

Bilinmeyen telefon çağrıları konusunda birçok vatandaş problem yaşıyor. Bu aşamada 0454 nerenin telefon numarası? 0454 nerenin kodu? araştırmaları da en fazla merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde il il telefon kodlarını inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.7.2019 15:28
0454 alan kodu nerenin? 0454 nerenin telefon numarası?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0454 telefon numarası kaç? 454 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Giresun'un ilçeleri arasında Bulancak, Espiye, Görele, Tirebolu, Şebinkarahisar, Keşap, Dereli, Yağlıdere, Piraziz, Eynesil, Alucra, Çamoluk, Güce, Doğankent ve Çanakçı yer alıyor.

0454 ALAN KODU GİRESUN'UN

Plaka numarası 28 olan Giresun'un telefon alan kodu 0454

Yani sizi 0454 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Giresun'dan arıyor demektir.

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0454 alan kodu nerenin? 0454 nerenin telefon numarası?
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