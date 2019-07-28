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‘Kimse Bilmez’e sürpriz isim

MAGAZİN Medya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019
‘Kimse Bilmez’e sürpriz isim
Salı akşamları atv'de yayımlanan ve her bölümüyle seyircisini farklı bir hikayenin içerisine alan Kimse Bilmez, oyuncu kadrosunu genişletiyor. atv'nin her bölümü merakla beklenen ve reyting sıralamasında birinciliğe oturan Baba Yapım imzalı dizisi Kimse Bilmez'e bu bölümde Asya Taşkın katılacak. Taşkın dizide Kurtbey'in kızı 'Zeynep' karakterine hayat verecek. Yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren'in üstlendiği dizinin Yönetici Yapımcılığını Osman Enes Yakut üstleniyor. Dizinin başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal paylaşıyor.
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‘Kimse Bilmez’e sürpriz isim
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