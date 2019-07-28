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Başlangıç filminin konusu ne? Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi oyuncuları…

Kuşkusuz sinema dünyasının en köklü ve sevilen serilerinden biri de serisidir. İlk filmi 1968 yılında çekilen ve ilk filmden itibaren efsaneler arasında girmeyi başaran Maymunlar Cehennemi eleştirmenler tarafından en iyi filmler arasında gösteriliyor. Son filmi Maymunlar Cehennemi Başlangıç ise sinema tutkunları tarafından aratılıyor. İşte Efsane serinin son filmi Maymunlar Cehennemi Başlangıç‘ın oyuncu kadrosu ve filmin konusu…

Giriş Tarihi: 28.7.2019 16:13
Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin konusu ne? Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi oyuncuları…

Bilim kurgu filmleri denildiği zaman akıllara ilk gelen serilerden olan Maymunlar Cehenneminin ilk filmi 1968 yılında çekilmişti. O günden bu güne sinema dünyasının en beğenilen filmlerinden olmayı başaran yapım, maymunların beyinlerini geliştirmek için yapılan bir deney sonucu, maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurma çabasını konu alıyor. İşte Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin oyuncuları…

MAYMUNLAR CEHENNEMİ BAŞLANGIÇ OYUNCULARI

  • Will Rodman rolüyle James Franco[5]
  • Caroline Aranha rolüyle Freida Pinto
  • Caesar rolüyle Andy Serkis
  • Charles Rodman rolüyle John Lithgow
  • Irena rolüyle Chelah Horsdal
  • John Landon rolüyle Brian Cox
  • Dodge Landon rolüyle Tom Felton
  • Steven Jacobs rolüyle David Oyelowo
  • Robert Franklin rolüyle Tyler Labine
  • Hunsiker rolüyle David Hewlett
  • Rodney rolüyle Jamie Harris

MAYMUNLAR CEHENNEMİ KONUSU

Film günümüzde yaşanmaktadır. Genetik mühendislerinin maymunların üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucu maymunlarda zihinsel gelişmeler olmuştur. Bunları gözlemleyen Will Rodman bir maymunu o genetik araştırmaların yapıldığı tesisten kaçırır. Filmin asıl konusu bundan sonra başlar. Will maymunla dostluk kurar ve ona pek çok şey öğretip bir insan gibi yaşatmaya çalışır. Fakat maymun bunu fark eder. Bir gün, Will'in babası araba kazası yapar. Çarptığı arabanın sahibi Will'in babasının üzerine yürür ve bunu gören Cesar (Will, maymuna bu adı verir.) sinirlenip adamı yaralar. Bunun üzerine Cesar maymun hapishanesine atılır. Burada birçok maymunla tanışır ve pek çok işkenceye katlanır. Fakat Will'e de kırgınlığı geçmez, çünkü Will'in onu orada bıraktığını sanır. Cesar bütün bu olanlara rağmen plan kurar ve maymun arkadaşları ile kaçar ve ardından genetik mühendislerinin bulunduğu binayı yağmalarlar. Birçok insanı öldürüp ormana ulaşmaya çalışırlar ve başarırlar. Filmin sonunda Will, Cesar'a yanında kalabileceğini söyler; fakat Cesar, evinin maymunların yanı olduğunu söyler.

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