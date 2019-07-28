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2 filmi oyuncuları ve konusu nedir? Leonardo, Michelangelo, Raphael, kimleri temsil ediyor?

serisi fantastik bir çizgi dizidir. Dövüş sanatlarına hakim ve bilen 4 tane mutantın ve ustalarının kötülere karşı verdiği mücadeleyi anlatan Ninja Kaplumbağalar önce çizgi dizi olarak yayınlanmış daha sonra ise film olarak sinema sahnelerinde yerini almıştır. Serinin ikinci filminde Michelangelo, Raphael, ve Leonardo şehre geri dönüyor. Peki, Ninja Kaplumbağalar’ın ikinci filminde hangi oyuncular yer alıyor? Konusu nedir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.7.2019 17:07
Ninja Kaplumbağalar 2 filmi oyuncuları ve konusu nedir? Leonardo, Michelangelo, Raphael, Donatello kimleri temsil ediyor?

Birçok kişinin çocukluğunun unutulmaz çizgi filmlerinden olan Ninja Kaplumbağalar, dövüş sanatlarına hakim 4 tane mutantın ustaları ile birlikte kötülere karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Başrollerinde Megan Fox, ve Alessandra Ambrosio gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı Ninja Kaplumbağalar 2 filminin konusu ve oyuncuları…

NİNJA KAMPLUMBAĞALAR 2 FİLMİNİN KONUSU

Ninja Kaplumbağaların ezeli düşmanları olan Shredder hapishanenin yolunu ilk filmde tutmuştur. Araçla cezaevine gönderilirken doktor Baxter Stockman'ın organize ettiği Foot Clan tarafından kurtarılmaya çalışılır. Bu sırada Shredder farklı bir boyutta Beyin ile görüşecektir. Yaptıkları plan doğrultusunda kimsede olmayan bir mutant bileşenini yanına alır. Arabada tanıştığı Rocksteady ve Bebop'ı herkesten güçlü mutantlara dönüştürür. Kaplumbağaların işi her zamankinden dahada zorlaşmıştır. Maskeli kahraman Casey Jones ve gazeteci dostları April'ın yardımıyla el ele vererek düşmanlarını yenmeye çalışacaklardır.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR NEYİ TEMSİL EDİYOR?

Mavi bantlı kaplumbağa, Leonardo: Leonardo da Vinci'yi

Turuncu bantlı kaplumbağa, Michelangelo: Michelangelo Buonarroti'yi

Kırmızı bantlı kaplumbağa, Raphael: Raphael Sanzio'yu

Mor bantlı kaplumbağa, Donatello: Donatello'yu temsil eder.

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