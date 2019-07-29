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kimdir? Eski TBMM Başkanı !

Bir süredir böbrek ve akciğer ile ilgili rahatsızlıklarından dolayı hastanede tedavi gören hayatını kaybetti. Yoğun bakımda kaldığı hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı’nın cenazesi TMMM’de yapılacak tören ve Ahmet Hamdi Akseki Cami’nde öğle namazıma müteakip kılınacak cenaze namazının ardından bugün ’nda toprağa verilecek. Peki ? Ahmet Ferruh Bozbeyli’nin hayatı ile ilgili tüm merak edilenler..

Giriş Tarihi: 29.7.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 10:41
Ahmet Ferruh Bozbeyli kimdir? Eski TBMM Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli hayatını kaybetti!

Eski TBMM Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli hayatını kaybetti. Bir süredir böbrek ve akciğer ile ilgili rahatsızlıklarından dolayı tedavi gören Bozbeyli, yoğun bakıma alındığı özel bir hastanede kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Arama motorlarında adı sıkça aratılmaya başlanan Ahmet Ferruh Bozbeyli kimdir? İşte detaylar

AHMET FERRUH BOZBEYLİ KİMDİR?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 1927'de doğan Bozbeyli, babasının memuriyeti dolayısıyla ilk, orta ve lise öğrenimini çeşitli il ve ilçelerde tamamladı.

1957'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren ve bu kentten 1961'de milletvekili seçilen Bozbeyli, 1961-1962'de Adalet Partisi Meclis Grubu Başkan Vekili, 1962-1965'te TBMM Başkan Vekili, 1965-1970 yıllarında ise TBMM Başkanı olarak görev aldı.

Adalet Partisi'nde Genel Başkan Süleyman Demirel'e muhalif olan, 1970'te partisinden ve Meclis Başkanlığından ayrılan Bozbeyli, arkadaşlarıyla kurduğu Demokratik Parti'nin (DP) genel başkanı oldu.

DP'de 8 yıl genel başkanlık yapan Bozbeyli, 1978'de bu görevinden de istifa ederek siyasetten çekildi.

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Ahmet Ferruh Bozbeyli kimdir? Eski TBMM Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli hayatını kaybetti!
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