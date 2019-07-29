Hadi ipucu sorusu 29 Temmuz: Halk arasında “taş pamuğu” ve “kaya lifi” olarak da bilinen maddenin adı nedir?

Güncel olarak yayınlanan Hadi ipucu sorusu ve cevabı yayınlandı. 29 Temmuz Hadi ipucu sorusu instagram hesabından duyuruldu. Takipçileriyle paylaşılan ipucu sorusu şu şekilde; Halk arasında "taş pamuğu" ve "kaya lifi" olarak da bilinen maddenin adı nedir? İşte "taş pamuğu" ve "kaya lifi" olarak da bilinen maddenin adı ile ilgili bilinmesi gereken her şey ve bugünkü Hadi'nin cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR? 29 TEMMUZ

Halk arasında "taş pamuğu" ve "kaya lifi" olarak da bilinen maddenin adı nedir?

Hadi instagram hesabından yapılan açıklama şu şekilde;

Sendromsuz Pazartesi bugün 20:30'da! Bugünkü ipucumuz ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda zehirli bir madde ile ilgili sevgili hadiciler. Halk arasında "taş pamuğu" ve "kaya lifi" olarak da bilinen bu maddenin adı nedir sizce?

HADİ İPUCU CEVABI NEDİR? 29 TEMMUZ

CEVAP: ASBEST